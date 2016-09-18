后豐大橋追撞火燒車 2男送醫1命危

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台中豐原區后豐大橋往豐原方向18日晚間發生2輛自小客車追撞意外，其中後方自小客車起火燃燒，車上2名男子1人到院前無生命跡象，1人胸部挫傷，目前仍在醫院治療。（消防局提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年9月18日

台中豐原區后豐大橋往豐原方向今天晚間發生2輛自小客車追撞意外，其中後方自小客車起火燃燒，車上2名男子1人到院前無生命跡象，1人胸部挫傷，目前仍在醫院治療。

台中市消防局晚間7時42分接獲報案，后豐大橋往豐原方向發生2輛自小客車追撞，且有起火的情況，派遣6車13人前往搶救。

消防人員到場後發現2輛自小客車民眾皆已脫困，而後方自小客車上的74歲蔡姓男子到院前無生命跡象，另一名64歲江姓男子則為胸部挫傷，2人均送往豐原醫院急救。

院方表示，蔡男經急救已恢復心跳，另一名江男暫無生命危險，2人經酒測均有酒精反應。至於事故發生原因仍待警方釐清。1050918

(中央社)