泰國湄南河船難至少13死 無外國人

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泰國緊急救難機構官員說，湄南河上1艘擠滿乘客的船隻撞上橋墩後沉沒，至少13人喪命，其中有1名孩童，另有33人受傷。據信罹難者當中沒有外籍人士。

法新社報導，這起意外發生在受歡迎的觀光景點阿育他耶（Ayutthaya）古城附近。

阿育他耶古城位在曼谷北方80公里。當地防災部門首長烏東沙（Udomsak Khaonoona）說：「至今有13人證實罹難，33人受傷。」

他對法新社說：「這艘船為躲避其他船隻，撞上橋樑水泥橋墩。」他還說，乘客皆為當地人。

烏東沙說，船上據信有約100名乘客，目前有4人失蹤。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）則報導，13名罹難者當中至少有1名孩童，還有近12人失蹤。這艘船原本載客量為50人，但有些報導說，出事時船上有多達150人。（譯者：中央社羅苑韶）1050918

(中央社)