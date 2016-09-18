陳金鋒雕像評價不一 領隊：再改進

我要評比

「台灣巨砲」陳金鋒今天在桃園球場2萬名觀眾面前，風光宣布引退；不過稍早在球場外揭幕的雕像卻引起網友議論，認為贊助商名字太大。

領隊劉玠廷在賽後回應這個話題：「球迷的聲音我們都有聽到，這是贊助商的美意，如果有美中不足的地方，我們會檢討改進。」

劉玠廷與陳金鋒、贊助商光隆海洋生技下午在球場大門外，為陳金鋒的漢白玉雕像揭幕。現場球迷爭相目睹，還因為人潮擁擠造成有人當場昏倒，旁人大聲呼救。

造價新台幣上千萬的雕像一揭幕，引起現場球迷驚呼，不過隨後在網路上引發討論，認為下方贊助商的名字大過陳金鋒，也對雕像的做工各有評論。1050918

(中央社)