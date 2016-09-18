法國驚弓鳥 連續兩天恐攻警報虛驚
法國巴黎鬧區昨天有一起假恐怖攻擊警報，讓警方大舉出動卻白忙，動機可能出於惡意。東部城市一座天主教堂今天也通報有可疑分子，結果只是自稱習慣參加天主教儀式的穆斯林。
費加洛報（Le Figaro）報導，法國東部城市聖艾蒂恩（Saint-Etienne）的聖夏勒大教堂（Cathedrale Saint- Charles）上午舉行主日彌撒，儀式中，一名教徒注意到兩名「蓄鬍、身穿穆斯林服裝」的可疑男子，於是打電話通報警方。
6、7輛警車很快來到教堂前廣場上，警察立即疏散人群，並仔細檢查教堂內部，但未發現可疑物品。
兩名遭到懷疑的男子都是30歲以上的穆斯林，他們向警方解釋，平常有參加天主教宗教儀式的習慣。
今年7月，兩名極端分子闖入法國西北部的濱海塞納省（Seine-Maritime）一間教堂，手刃正主持彌撒的神父海默爾（Jacques Hemel），各宗教場所因此提高警戒。
巴黎昨天也有一起恐攻通報，有人報警說市中心的聖列伊教堂（Eglise Saint-Leu）可能有人被挾持，警察隨即大規模行動，疏散鬧區人群和居民，政府的通報系統也發送了恐攻警報到有下載應用程式的手機上，造成恐慌。
但警方事後發現是一場虛驚。根據報導，調查人員判斷這是一起動機惡意的假警報，正在追查來源。1050918
(中央社)
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