「好食記」福建銅陵燒腱靈

福建銅陵燒腱靈。（圖/海峽衛視）

為比較兩岸美食文化特色，海峽衛視耗費龐大人力和時間，深入福建與台灣各地，拍攝美食短片「好食記」，介紹物美價廉且具有傳統特色的在地美食。本系列影片從美食文化根基談起，現場記錄了上百位專業師傅的烹調秘密以及對於美味的堅持。無論食材的挑選與處理、刀工的技巧、火候的拿捏、時間的控制、調味方式的選擇等，處處都展露了中國美食色香味俱佳的豐富藝術性。每集3分鐘的短片，帶著觀眾遊覽閩台各地，而處處的現代場景中，都依然保留著代代相傳的美味。觀眾可以隨著空拍攝影機飛越雕樑畫棟的美麗建築，還可在精緻的攝影與剪接中品嘗令人口齒留香回味無窮的中國飲食文化。

中時電子報獲海峽衛視獨家授權，於9月19日至11月19日間，推出共120集、每集3分鐘的「好食記」短片，為閱聽眾提供前所有未有的視聽饗宴。節目將會透過中時電子報的首頁、Youtube、Line官網以及Facebook粉絲團播出。

本集推出精彩內容為「福建銅陵燒腱靈」。 銅陵燒腱靈是3代的老店，目前由父子兩人共同經營。雖只是一道小吃，燒腱靈工序的精細卻也不亞於一道主菜。光是挑選豬肉就很講究，瘦肉要選豬後脊背的主心肉，肉質細嫩，肥肉則要選豬後腿上的肥肉，不容易分層，口感也更脆。平舖一張豬油網，放上肉餡與方向相反的兩根蔥頭，烤製時等到炭爐中木炭表面燒成白色，沒有一點煙氣上升，才可以進行烤製。烤燒腱靈要不停翻轉，不能讓網油烤出油滴、落入炭火中使之冒煙，燒烤時有半個小時不能離開火爐。

(中時電子報)