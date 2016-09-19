「好食記」台南陳家蚵卷

台南陳家蚵卷。（圖/海峽衛視）

為比較兩岸美食文化特色，海峽衛視耗費龐大人力和時間，深入福建與台灣各地，拍攝美食短片「好食記」，介紹物美價廉且具有傳統特色的在地美食。本系列影片從美食文化根基談起，現場記錄了上百位專業師傅的烹調秘密以及對於美味的堅持。無論食材的挑選與處理、刀工的技巧、火候的拿捏、時間的控制、調味方式的選擇等，處處都展露了中國美食色香味俱佳的豐富藝術性。每集3分鐘的短片，帶著觀眾遊覽閩台各地，而處處的現代場景中，都依然保留著代代相傳的美味。觀眾可以隨著空拍攝影機飛越雕樑畫棟的美麗建築，還可在精緻的攝影與剪接中品嘗令人口齒留香回味無窮的中國飲食文化。

中時電子報獲海峽衛視獨家授權，於9月19日至11月19日間，推出共120集、每集3分鐘的「好食記」短片，為閱聽眾提供前所有未有的視聽饗宴。節目將會透過中時電子報的首頁、Youtube、Line官網以及Facebook粉絲團播出。

本集推出精彩內容為「台南陳家蚵卷」。 蚵卷是陳家蚵卷創始人陳阿嬤在20年前根據蝦卷創造的一道美味。新鮮上岸的蚵仔，在凌晨4、5點鐘就會運到岸邊，由平均年齡超過75歲的阿嬤去殼。製作蚵卷時，以豬網膜包裹新鮮現剝蚵仔，捲成長條狀，即是蚵卷。凌晨4點起床製作，一天約可包30、40盒。包好的蚵卷想要達到香酥飽滿的美味，還得沾上特別調製的酥炸粉，經過油炸後的酥香飽滿，是在地人的最愛。紮實鮮嫩的口感，能讓蚵卷在嘴裡產生令人愉悅的彈性。

(中時電子報)