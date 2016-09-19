「好食記」福建永安艾粿

製作艾粿。（圖/海峽衛視）

為比較兩岸美食文化特色，海峽衛視耗費龐大人力和時間，深入福建與台灣各地，拍攝美食短片「好食記」，介紹物美價廉且具有傳統特色的在地美食。本系列影片從美食文化根基談起，現場記錄了上百位專業師傅的烹調秘密以及對於美味的堅持。無論食材的挑選與處理、刀工的技巧、火候的拿捏、時間的控制、調味方式的選擇等，處處都展露了中國美食色香味俱佳的豐富藝術性。每集3分鐘的短片，帶著觀眾遊覽閩台各地，而處處的現代場景中，都依然保留著代代相傳的美味。觀眾可以隨著空拍攝影機飛越雕樑畫棟的美麗建築，還可在精緻的攝影與剪接中品嘗令人口齒留香回味無窮的中國飲食文化。

中時電子報獲海峽衛視獨家授權，於9月19日至11月19日間，推出共120集、每集3分鐘的「好食記」短片，為閱聽眾提供前所有未有的視聽饗宴。節目將會透過中時電子報的首頁、Youtube、Line官網以及Facebook粉絲團播出。

本集推出精彩內容為「福建永安艾粿」。艾草是一種散寒祛溼的草藥，在永安人心中更是一種養生的保健食品。製作艾粿需採集艾草嫩的部位，差不多10斤新鮮的艾草才能曬出1斤乾的艾草。製作艾粿是永安人在冬季來臨前的一項重要事項，艾粿也是年尾供奉祖先的一種傳統食品。冬至吃艾粿早已是當地人世代言傳身教的習俗。製作艾粿，需要先將剛出鍋的糯米搗成泥狀的糯米糰，加入曬乾的艾草後再反覆搥打，直到融合成綠色的糰狀。掰一小塊糯米艾草泥壓扁，加入冬筍與豬肉調製成的餡料，然後再以包餃子的方式，一點一點捏出皺褶，一枚艾粿才算大功告成。

(中時電子報)