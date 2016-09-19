陳金鋒引退賽 2萬球迷感動落淚

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「台灣巨炮」陳金鋒引退賽，現場湧進20052位球迷，打破中職紀錄。（陳怡誠攝）

熱情球迷不捨陳金鋒引退放聲落淚。（陳怡誠攝）

18日在桃園棒球場舉行的犀猿戰，陳金鋒在滿場球迷面前發表引退感言，留給現場球迷永遠的回憶。此役湧進破紀錄的20052位球迷，與猿隊球員全都穿上52號球衣，含淚送別鋒哥。

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陳金鋒穿上鋒迷們最熟悉的五十二號，先發上陣、擔任Lamigo桃猿隊指定打擊，與全猿主場滿場兩萬名球迷道別。（陳怡誠攝）

陳金鋒（中）被全體隊員拋到空中慶祝職棒生涯發光發熱。（陳怡誠攝）

比賽結束，陳金鋒的父母及妻兒前來參加引退晚會。（陳怡誠攝）

陳金鋒（見圖）坐在贊助商提供的車子繞場向球迷致意感謝支持。（陳怡誠攝）

比賽結束，陳金鋒的父母送花給陳金鋒（中）。（陳怡誠攝）

陳金鋒在家人、隊友及兩萬名球迷的見證下，道出退休感言。（陳怡誠攝)

Lamigo董事長劉保佑（右二）正式宣佈52號球衣專屬陳金鋒。（陳怡誠攝）