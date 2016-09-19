紐約爆炸 州長：是恐怖行動
美國紐約曼哈頓昨夜發生的爆炸案，導致29人受傷，紐約州州長庫默(Andrew Cuomo)今天公開宣稱，事件為「恐怖行動」，但又強調跟國際恐怖組織無關，也沒有恐怖組織出面認責。
庫默州長當地時間星期日早上，也就是爆炸案發生後隔天，前往發生爆炸的切爾西社區西23街的現場了解情況，他向媒體表示，「紐約市昨天發生炸彈爆炸，這顯然是一項恐怖行動。」
紐約州長庫默表示，「通常炸彈爆炸就是恐怖活動，我們是這麼看的，也會用恐怖犯罪相關罪名去起訴。」
庫默州長儘管將案件定位為恐襲，不過他也強調，目前沒有證據證實，事件與海外恐怖主義有關連。他也宣示，當局誓言會全力緝凶。
紐約市長白思豪今天隨後也召開記者會表示，尚不清楚犯案動機，目前一切言之過早。他強調這起爆炸案是非常嚴重的事件，媒體與各界不要太早下定論，「需要很仔細的調查才能找出所有事實進而發現真相，希望你們耐心等待，直到全面的真相出現，目前不會馬上下結論。」
包括聯邦調查局FBI在內調查案件的執法當局出動大批警力，在爆炸現場全力搜證，希望找到證據幫助破案，而警方和國民警衛軍也派出上千人力，今天在機場、巴士站以及地鐵車站等地加強巡邏。
這起爆炸案發生在當地時間周六晚間8:30左右，在切爾西社區西23街夾第6大道的路口附近的一個垃圾箱(dumpster)發生爆炸，造成29人受傷，之後在幾個街口外，警方又找到一個疑似爆炸裝置的壓力鍋，不過警方尚未證實兩者是否有關連。
該壓力鍋已送往有關單位化驗調查，當局同時也將比對先前發生在新澤西州的另一起爆炸案中的爆裂物，以釐清這些爆炸是否有任何相關之處。
紐約市長白思豪昨天與警方共同召開記者會，稱事件為惡意攻擊，但強調並無證據顯示與恐怖主義有關。
(中時電子報)
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