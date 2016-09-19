火紅夕陽映照下 擱淺西子灣２漁船瑰麗而蒼涼
強颱莫蘭蒂14日襲台重創高雄，原本4艘綁在一起停靠前鎮漁港避風的遠洋漁船14日因強風吹斷纜繩而漂移到4公里外的西子灣擱淺，颱風過境後工作人員持續在海面設置攔油索並投放吸油棉以免油污擴散。
順天606、富冠606、富冠707和永興發168等4艘遠洋漁船14日原本互綁停靠前鎮漁港，在莫蘭蒂17級強風吹襲下纜繩斷裂而一同漂移到4公里外的西子灣，擱淺在高雄港一港口北防波堤，22名船員棄船逃生，其中71歲陳姓船員不幸被大浪捲走逝世。
強颱過境後16日傍晚富冠606和707號兩艘未傾斜的漁船已拖離現場返回前鎮漁港；順天606和永興發168兩艘漁船都因船身破損嚴重，油艙閥門擠壓變形，無法從正常油孔抽油，要另找適當點鑽孔以免油汙溢漏。
颱風過後第5天18日海面油汙幾已清除完成，這兩天將完成環境復原，一半傾斜在海中的永興發168號漁船抽油作業將在7天內完成，之後再針對船體拖離提出適當方法。
西子灣海邊18日傍晚魔術時刻天空呈現一片紅藍漸層景象，夕陽映照下船工在擱淺漁船岸邊吃晚餐休息片刻，隨後在擱淺傾斜浸海的順天606號漁船船殼上以繩索攀爬繼續工作。
(中時)
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