火紅夕陽映照下　擱淺西子灣２漁船瑰麗而蒼涼

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強颱莫蘭蒂14日襲台重創高雄，原本4艘綁在一起停靠前鎮漁港避風的遠洋漁船因強風吹斷纜繩而漂移到4公里外的西子灣擱淺，颱風過境後高雄逐漸恢復平靜，高雄一港口西子灣海邊18日傍晚魔術時刻天空呈現一片紅藍漸層景象，夕陽映照下船工在擱淺漁船岸邊吃晚餐休息片刻。（王錦河攝）

高雄一港口西子灣海邊18日傍晚魔術時刻天空呈現一片紅藍漸層景象，夕陽映照擱淺的順天606號漁船。（王錦河攝）

高雄一港口西子灣海邊18日傍晚火紅夕陽映照下，船工在擱淺傾斜浸海的順天606號漁船船殼上繼續工作。（王錦河攝）

高雄一港口西子灣海邊18日傍晚火紅夕陽映照下，船工在擱淺傾斜浸海的順天606號漁船船殼上以繩索攀爬繼續工作。（王錦河攝）

高雄一港口西子灣海邊18日傍晚火紅夕陽映照下，船工在擱淺傾斜浸海的順天606號漁船船殼上以繩索攀爬繼續工作。（王錦河攝）

高雄一港口西子灣海邊18日傍晚魔術時刻天空呈現一片紅藍漸層景象，夕陽映照下船工在擱淺漁船岸邊吃晚餐休息片刻。（王錦河攝）

重創高雄的莫蘭蒂颱風過境後16日4艘漁船仍擱淺在西子灣，其中兩艘16日傍晚被拖回前鎮漁港。（王錦河攝）

莫蘭蒂颱風過境後16日4艘漁船仍擱淺在西子灣，其中兩艘富冠707（左二）和606（右）16日傍晚被拖回前鎮漁港，永興發168（右二）和順天606仍待抽油後才能拖離。（王錦河攝）

颱風過境後16日4艘漁船仍擱淺在西子灣，其中兩艘傍晚被拖回前鎮漁港。圖為順天606號1名船工（中）在傾斜浸海船殼上攀爬前進。（王錦河攝）

颱風過境後16日4艘漁船仍擱淺在西子灣，順天606號漁船（中）嚴重傾斜，船身部分甲板浸泡在海中，其中兩艘傍晚被拖回前鎮漁港。（王錦河攝）

永興發168號漁船（中）船身嚴重傾斜，部分甲板浸泡在海中，工作人員16日持續在海面上布設攔油索以免污染擴大。（王錦河攝）

強颱莫蘭蒂14日襲台重創高雄，原本4艘綁在一起停靠前鎮漁港避風的遠洋漁船14日因強風吹斷纜繩而漂移到4公里外的西子灣擱淺，颱風過境後工作人員持續在海面設置攔油索並投放吸油棉以免油污擴散。

順天606、富冠606、富冠707和永興發168等4艘遠洋漁船14日原本互綁停靠前鎮漁港，在莫蘭蒂17級強風吹襲下纜繩斷裂而一同漂移到4公里外的西子灣，擱淺在高雄港一港口北防波堤，22名船員棄船逃生，其中71歲陳姓船員不幸被大浪捲走逝世。

強颱過境後16日傍晚富冠606和707號兩艘未傾斜的漁船已拖離現場返回前鎮漁港；順天606和永興發168兩艘漁船都因船身破損嚴重，油艙閥門擠壓變形，無法從正常油孔抽油，要另找適當點鑽孔以免油汙溢漏。

颱風過後第5天18日海面油汙幾已清除完成，這兩天將完成環境復原，一半傾斜在海中的永興發168號漁船抽油作業將在7天內完成，之後再針對船體拖離提出適當方法。

西子灣海邊18日傍晚魔術時刻天空呈現一片紅藍漸層景象，夕陽映照下船工在擱淺漁船岸邊吃晚餐休息片刻，隨後在擱淺傾斜浸海的順天606號漁船船殼上以繩索攀爬繼續工作。

(中時)