NBA》2000年選秀探花麥爾斯 34歲就破產

2000年選秀探花麥爾斯，曾效力快艇、騎士、拓荒者、灰熊。(美聯社資料照)

美媒BND報導，2000年NBA選秀探花、前拓荒者球員麥爾斯(Darius Miles)在今年6月申請破產，他負債157萬美元(約5000萬台幣)，而他的個人資產僅剩46萬元。麥爾斯於2009年退役，今年只有34歲。

麥爾斯NBA生涯至少賺進6200萬美元(約19.7億台幣)，這還不包括他的廣告與額外收入(他曾是喬丹品牌旗下選手)，但他退休至今僅7年時間就花光全部積蓄。2011年，麥爾斯還因攜帶上膛的手槍闖關，在聖路易斯國際機場被逮捕。

前NBA球員工會副主席福伊爾指出：「年輕的球員，特別是未上過大學的(麥爾斯為高中畢業)的球員，幾乎都沒有正確的財務觀念。」這些球員很容易受到同儕影響，購買高價跑車與鑽石相互較勁，花錢如流水。

麥爾斯18歲時取得900萬美元的合約，在未經辛勤工作下就獲得高過一般人畢生所能賺得的錢，讓他們缺乏正確的金錢觀念。據《運動畫刊》報導，高達78%的NFL球員與60%的NBA球員在退休之後破產，這與他們過早的成功有關。

《富比世》的分析指出5項原因：缺乏理財觀念、金援家人與朋友、離婚(必須與妻子平分財產)、職業生涯太早結束(30多歲其實是一般人正在工作的年紀)、退休後沒有經營其他事業，導致這些年輕富豪特別容易跌落雲端。

(中時電子報)