蘋果股價單週漲幅5年最大 市值暴增兩兆
科技股上週漲勢笑傲華爾街股市，蘋果公司締造近5年來單週最大漲幅，市值銳增約630億美元（約新台幣兩兆元）。
「華爾街日報」（WSJ）報導，蘋果股價上週累計上漲11%，收在114.92美元，創下自2011年10月以來單週最大漲幅，成為科技股領頭羊。
蘋果是美國股市科技股近期走高的一大動力。根據標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices），倘若剔除蘋果股價的上漲，在截止本月15日的9月，標準普爾500指數科技股漲幅將從1.5%大降至 0.2%。按照市值估計，蘋果仍然是標準普爾500指數成分股中規模最大的公司。
其實蘋果最近曾有過挫跌。在本月7日發表iPhone 7之後，蘋果股價兩天內失血將近5%，導致今年股價累計呈現短暫下跌。
部分分析師指出，iPhone 7與前幾代相較，僅有漸進式改良，例如電池壽命延長和防水，而沒有具備引人注目的新功能。蘋果取消耳機插孔，也是讓人看法兩極的決定。
但自上週開始預訂以來，提早排隊的人潮如常出現，某些版本的iPhone 7已經銷售一空。上週美國電信業者T-Mobile和史普陵特公司（Sprint）暗示iPhone 7熱賣，但並未透露數據。1050919
(中央社)
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