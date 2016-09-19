國泰航空／港龍航空推出秋季官網獨享「心動價」北京6300元起
國泰航空與港龍航空攜手推出秋季官網獨享限時優惠，活動自2016年9月19日起至10月14日止，每週一凌晨零時公佈當週心動價驚喜票價，開始為期五天的網路限時優惠。
第一週的官網獨享「心動價」活動於9月19日熱烈開賣，優惠至9月23日止。
「心動價」優惠航點：台北-福岡來回經濟客艙新台幣7,000元起、台灣-曼谷來回經濟客艙新台幣6,300元起、台灣-北京來回經濟客艙新台幣6,300元起、台灣-洛杉磯來回經濟客艙新台幣17,500元起。
本週訂購的「心動價」優惠機票，福岡、曼谷與北京航線須於2016年9月26日至10月7日及10月9日至12月10日期間出發，洛杉磯航線須於2016年11月7日至12月20日及2017年1月1日至1月26日期間出發使用。於活動期間同時預訂飯店，節省更多！
除了心動的價格外，優惠期間於官網訂購指定航點來回機票(套票優惠除外)，再享額外限量好禮，先到先得：購買心動航點來回機票享租用 iVideo行動網路分享器75折優惠。購買台灣-福岡來回機票即贈福岡Green Pass巴士一日乘車兌換券乙張。購買台灣-洛杉磯來回機票即贈美國T-Mobile SIM卡乙張。
國泰航空另推出手機APP獨享優惠，飛往香港只要台幣3,405元起 ! 優惠活動自2016年9月19日起至9月30日止，立即下載國泰航空APP盡享優惠 !
相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空網站及港龍航空網站 。
(工商)
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