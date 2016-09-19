歐巴馬：非裔若不投希拉蕊 就是侮辱我！
究竟是誰在玩族裔牌？美國總統歐巴馬昨晚在對國會非洲裔黨團發表其任內的最後一場演說時指出，在即將來臨的11月總統大選中，如果非洲裔的選票沒有投給希拉蕊的話，將是對其傳奇的「個人侮辱」。
歐巴馬總統對國會非洲裔黨團警告稱，雖然，他的名字並未在11月總統大選的選票上，但是，它攸關著整個國家在過去8年所作出的進展。歐巴馬總統說，「如果我聽到任何人說，他們的選票無足輕重、以及選出誰並無關係，那你就翻翻歷史吧。它是舉足輕重的！我們必須要將(非洲裔)票催出來。」
歐巴馬總統接著說，「如果這個(非洲裔)社區在這次選舉中毫無警覺、未能動員起來，我將會認為是對我個人的侮辱，是在侮辱我的傳奇。你們希望給我一個好的餞行的話，就要去投票。」
鑒於共和黨總統候選人川普近日亦頻頻向非州裔選民招手，歐巴馬總統指出，「我們是會面對不少挑戰的，但是，我們並非笨蛋。」
國會非洲裔黨團昨晚特別頒發「拓荒者獎」給成為美國主要政黨的第一為女性總統候選人的希拉蕊。
希拉蕊在接受「拓荒者獎」之後對該非洲裔國會黨團指出，「我們不要讓歐巴馬傳奇落入毫無所悉人士之手，這位人士的危險分化之見，將會把我們國家拖後倒退。」
對距離大選日只剩50天，歐巴馬總統的此一強力為希拉蕊拉票之舉，不僅是前所未見的，而且也是陷入苦戰的希拉蕊所最為急迫需要的。
(中時電子報)
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