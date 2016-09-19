NBA》柯瑞聲援LGBT 卻遭網友圍剿

勇士後衛柯瑞在受訪時表示，希望夏洛特能洗去歧視LGBT的污名。(美聯社資料照)

美國北卡羅萊納州3月通過「House Bill 2」法案，規定LGBT(同性戀、雙性戀、跨性別者)必須依照出生證明上的性別來選擇廁所，引發NBA與NCAA抵制，將重大賽事撤出北卡，今年的明星賽就因此被搬離夏洛特黃蜂的主場。

自幼在夏洛特長大、季外也住在北卡的柯瑞聲援LGBT，他接受《美聯社》訪問時提到：「很遺憾北卡議會通過的法案讓我們的城市變成箭靶，明星賽、NCAA這些精采的賽事都被搬離，我只希望北卡能因此改變初衷，挽回城市形象。」

柯瑞說的很委婉，但意外招致當地網友的強烈反彈，數百篇的評論大罵柯瑞多管閒事。「你希望自己的妻子女兒跟男人共用廁所和更衣室？」「喔，他認為禁止男人使用女廁是不公平的。」「他很會投三分球，所以他就比北卡州議會更懂人權？」「我們是在保護婦女，不是反對LGBT。」「這種事情應該請教整天拍皮球的人嗎。」「也許我們以後該開放男人參加女籃。」

北卡這項法案實際上並沒有強制力，也不會有警察在廁所巡邏，其原意只是希望男女不要混用廁所與更衣室，而且法案原初的重點在公共設施與基本工資。然而在使用廁所方面可能缺乏配套措施，因此爭議不斷，被譏為「廁所戰爭」。

黃蜂隊老闆喬丹也被此事搞得很頭大，他長期在各種政治、社會議題都盡量保持中立，但這次他袖手旁觀遭到LGBT團體及其支持者批評，因此喬丹公開表示支持NBA的決定，最後使得夏洛特無緣暌違25年的明星賽。

(中時電子報)