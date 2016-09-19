顛覆歷史 海洋大型動物絕種機率反較高？
日前一份刊登於《自然》(Science)期刊的研究指出，海洋動物的體型如果越大，則歸類到瀕臨絕種的機率將變得更大，而令人好奇的是，這與過往歷史經驗截然不同，在過去，體積較小的生物比較容易絕種，或者是絕種與體積無關，但這一新現象的出現原因，不意外、罪魁禍首就是人類。
參與研究的美國史丹佛大學古生物學家潘恩(Jonathan Payne)就說，現代海洋生物遭到滅絕的可能性，與牠們的自身體積大小有著密切關係，最大原因是人類盯上了大型海洋生物以滿足消費需求。
潘恩也提到，在身長平均為1公分的海洋動物屬中，幾乎沒有一種瀕臨絕種；不過如果體長10公分的屬，則有23%面臨絕種危機、而身長1公尺的屬中，更有40%瀕臨絕種；更大的體長達10公尺的屬，瀕危機率更增至86%，由此可見，海洋生物瀕危機率，隨著體型大小成正比。
科學家也提到，大型海洋生物的滅絕，將會對生態系統帶來嚴重影響，因為這些大型海洋生物通常處在食物鏈頂端，牠們的存在，才有利於海洋中營養的循環。
而海洋科學家沃姆(Boris Worm)也提到，這項研究顯示，海洋生態現在面臨的生物多樣性危機，有多麼的嚴重以及不尋常，「我們經歷過大滅絕，這次研究結果，卻與先前發生過的完全不同」。
至於這項新研究能不能夠為人類帶來警惕？在人類的大肆捕撈、海水溫度升高與酸化等環境影響下，海洋生物未來何去何從？只能等待時間證明。但請記住！沒有買賣、就沒有殺害。
(中時電子報)
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