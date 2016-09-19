詹朴倫敦推新裝獲滿堂彩 陳庭妮大讚

旅英台灣服裝設計師詹朴今天在倫敦時裝週推出2017春夏最新作品，融合東方傳統元素，配合主題故事夏夜古夢的特色印花，受到時尚界好評，女星陳庭妮專程到倫敦相挺並大讚。

這是詹朴自創APUJAN品牌後連續第8季在倫敦服裝週舉辦時裝秀，中華民國駐英代表林永樂夫婦、倫敦時裝週Fashion Scout總監羅伯茲（Martyn Roberts）、詹朴的父親網路家庭（PCHome）集團董事長詹宏志都親自到場看秀，會場座無虛席。

今天詹朴共推出33套作品，最新系列「夏夜古夢」靈感取自古老夢境，以大量的織法和奇幻圖案的提花傳達對遠古的想像，由各式純絲與純棉的針織成衣單品、圍巾、針織帽、手工鞋間的多重搭配，使用藍白黑色系搭配線條與格紋，揉合不同質感、材質與細節，豐富春夏時裝。

詹朴表示，雖然現代社會生活或時裝產業的節奏越來越快，他還是會維持自己的創作節奏。「雖然我一直在從事新形態的創作，作品中還是會繼續保留復古的元素，不論是重新解構的復古格紋、條紋、東方傳統服飾的細節輪廓或是古老的圖騰，這些元素都是經過時間的洗禮。儘管眾多事物一直在改變，仍希望有些事能保持不變。」

詹朴告訴中央社記者，他與團隊持續開發布料，最新系列的花紋圖案由團隊設計，強調剪裁，與演藝界人員及來自不同產業的名人合作，使他創作更貼近消費者的服裝，品牌經營牽涉的面向多挑戰性也很大，他非常樂在其中，並期待呈現更多的好作品給大家。

外形高挑甜美的陳庭妮今天穿著詹朴設計的印花絲質襯衫與百摺長裙出席時裝秀，一現身就引起現場騷動，攝影師搶拍。她告訴中央社記者，現場近距離看詹朴的作品內心十分感動，可以清楚看到設計師俐落的剪裁，用心設計的細節，「我感動到雞皮疙瘩都起來了」。

被問到最喜歡詹朴的那一件作品？陳庭妮說，當第1件作品出場時她告訴詹宏志很喜歡這套，之後再陸續展示更多精彩的作品，「每一件我都好喜歡，同時兼具浪漫與帥氣的風格，正好符合我自己喜歡的穿衣搭配風格」。

倫敦時裝學院創意總監，英國知名時尚專家葛萊維爾（Tony Glenville）每季都親自觀賞詹朴的時裝秀，他告訴中央社記者，非常喜歡新一季的作品，設計中安排中國立領等東方元素，延續品牌一直以來的經典設計，整體設計更流暢休閒，更棒的是每件精美的作品可以拆開搭配，他非常喜愛。

詹朴也首度推出品牌自製手工鞋款，真皮材質的厚底涼鞋具經典黑白兩色，輕鬆打造春夏的柔美風格。1050919

(中央社)