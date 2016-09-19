帕運選手：請別再講我們「殘而不廢」

帕運選手希望大眾能將他們視為一般運動員。(美聯社)

美國女泳將隆恩奪下23面帕運獎牌。(美聯社資料照)

本屆帕拉林匹克運動會(俗稱帕運、殘障奧運)19日在里約閉幕，參賽選手殘而不廢的精神仍令人敬佩。然而這些選手最不想聽到的字眼，偏偏也是電視與傳媒千篇一律愛用的那些字眼，就是「勵志」「敬佩」「殘而不廢」。

美國帕運女泳將隆恩說(Jessica Long)說：「我們都不愛聽這種話，我出生18個月就被截去雙腿(膝蓋以下)，我做這些事只是因為我不願蒙著頭躲在家裡。」隆恩奪下23面帕運獎牌，她自認是運動員，並不是為了要鼓勵別人才這麼做。

「這些蠢話代表人們只用自己的眼光評斷他人。」義大利泳將波尼(Vincenzo Boni)說，「我們是運動員，只是比賽項目不同，跟奧運選手沒分別。」

「我習慣了，每個人看到我都說很佩服我用一條腿可以跑跑跳跳。」義大利田徑女將凱洛尼(Martina Caironi)說，「這沒什麼不好，但我總覺得沒必要這樣。」

中華金牌健力女將林資惠本屆帕運再添1銅，她接受中央社訪問時說：「請不要給我同情的掌聲，我要的是英雄式的歡呼。」奮戰20年，她在雅典、北京帕運兩度摘金，但台灣體壇沒有給她足夠的目光，大眾也只是奉上同情的鼓勵，她感嘆為何總得不到真正屬於運動選手的喝采。

出生就沒有下肢的選手普德鮑(Kory Puderbaugh)說：「如果大家真的去稍微了解我們的處境，他們就不會把『殘而不廢』掛在嘴邊。我只希望大家把我們當成運動員，在精彩的時刻喊一聲『讚』就足夠了。」

(中時電子報)