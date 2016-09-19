北韓核試挑釁 美日南韓共同譴責
美國、日本及南韓今天嚴厲譴責北韓最近的核試，並要求施加新的強硬措施，以進一步孤立這個共產國家。
美聯社報導，在聯合國大會場邊，美國國務卿凱瑞（John Kerry）與日本和南韓外長會面，提到他們不會對北韓本月稍早的核試沒有回應。
凱瑞表示，美國仍然堅定致力遵守和日本及南韓的共同防禦義務，不會在反擊北韓的挑釁、魯莽行為上逃避責任。
他說，美國、日本、南韓以及其他國家將「對魯莽的獨裁者表明，透過他的行為，他所做的一切是在孤立他的國家、孤立他的人民並剝奪他的人民的真正經濟機會。」
南韓外長尹炳世呼應凱瑞的說法，稱北韓的飛彈與核試為「滴滴答答響的定時炸彈」，對全世界安全構成威脅。
日本外相岸田文雄辦公室發表聲明指出，這3國政府「尋求合作方法」，以確保各國充分落實聯合國現行對北韓的制裁。1050919
(中央社)
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