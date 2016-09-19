MLB》史上第100位 卡布瑞拉2500安

老虎隊米蓋卡布瑞拉敲出生涯第2500安。(美聯社資料照)

老虎隊米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)19日對戰印地安人時敲出生涯第2500安，剛好成為大聯盟史上第100位達到這個里程碑的選手。他是史上第8位在33歲就達標，也是繼漢克阿倫(Hank Aaron)之後的最年輕2500安。

這場是美中雙雄3連戰的最後一場，連吞兩敗的老虎以9-5反撲印地安人成功。雖然老虎落後印地安人多達7場勝差，但在外卡爭奪戰保住晉級希望。例行賽只剩下兩周，老虎必須追趕與藍鳥的2.5場勝差。

(中時電子報)