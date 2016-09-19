美明州砍人事件 ISIS認責

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恐怖組織ISIS對這起商場砍人案認責。(圖:美聯社)

美國明尼蘇達州周六晚砍人事件，據指出，ISIS承認該一行動是他們的「士兵」幹的。但是，明州警方今天表示，目前尚缺乏實證，將全力調查作案動機。

明尼蘇達州於當地周六晚間8時左右在一購物商場發生砍人事件，9人遭砍送醫急救，而身穿私人安全警衛制服的砍人兇嫌也被已下班的警察予以當場擊斃。

明州聖克勞市警方今天指出，9名送醫受害者中，3名仍留在醫院，其中一名傷勢嚴重有生命威脅，其他的傷者經治療後已返家。

美國聯邦調查局認為，該一砍人事件係一「潛在恐襲」行動。Amaq通訊社於周日在網站上稱，ISIS宣稱該一砍人事件是其「戰士」所為。

據目擊者指出，該名攻擊者在進入購物中心後曾提及「阿拉」，並在展開砍傷行動之前至少向一位購物者問及是否為穆斯林。

但是，負責調查該一砍人事件的明州聖克勞警察局局長威廉姆布萊爾William Blair今天在接受有線電視新聞網CNN的訪問時表示，目前仍未掌握有任何實證，以茲證明該一行動係ISIS戰士所為。布萊爾局長指出，「我們只知道這是一單獨攻擊者。目前，我們正試圖找出其真正動機所在。」

布萊爾局長指出，該名涉案兇嫌在購物中心內當場被一位已下班的愛望Avon警局警察傑生福克納擊斃。

聖克勞市長克里斯Dave Kleis盛讚福克納警員的在場協助，並避免了更多的人受到傷害，甚至喪命。

布萊爾局長並指出，該名遭擊斃兇嫌曾因3度違反交通規則而遭到警方開罰。

(中時電子報)