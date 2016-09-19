反川普同志自稱導演紐約爆炸 威脅將再攻擊

紐約爆炸案發生後，有人自稱是「紐約炸彈客」，在部落格上貼文，圖為螢幕截圖。（圖/部落格螢幕截圖）

紐約曼哈頓傷及29人的爆炸發生後，隨即有人自稱是「紐約炸彈客」（the NY bomber），並在部落格貼文宣稱，這是由反川普的同性戀維權人士所為，以報復對「女同性戀者（Lesbians）、男同性戀者（Gays）、雙性戀者（Bisexuals）、跨性別者（Transgender）與酷兒（Queer）－（LGBTQ）的壓迫」，文中並警告，將發動更多攻擊。纽约市警察局正對此進行調查。

不過，英國《每日郵報》（Daily Mail）指出，令人懷疑的是，曼哈頓下西城切爾西（Chelsea）是同性戀人口最多的地區，若選擇當地施暴，似乎並不理想。

「我不知道奪走人命心裡究竟有什麼感覺，」以「奪人命」（Taking a human life.）為名的部落格文上寫道，「然而，我確實知道的是，如果我不做該做的，就沒人會注意。」

此外，文中並稱美國共和黨總統候選人川普是厭惡女人者、排外者、種族主義者與恐伊斯蘭者，還說他競選美國總統令人無法接受。

而在較早的貼文中，作者以「製造測試爆裂物」（Manufacturing Test Explosives）為標題，說切爾西的炸彈「只是一些測試」，並強調「我下次不會犯同樣的錯誤」。

文中並寫道：「我會這麼做，是因為我受不了社會，我無法生活在一個歧視像我這種同性戀，還有其他LGBTQ團體的世界。」

文中並寫道，所有的共和黨人都是享有特權的順性別（cisgendered）白人。最後貼文寫道：「這不是結束，而只是開始，我將被銘記，我會做出改變，我會在太遲前除去我的目標。」

(中時電子報)