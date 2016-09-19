東北風影響 迎風面有短暫陣雨
中央氣象局表示，19日逐漸轉為東北風的環境，迎風面東半部地區會有短暫陣雨，北部地區也有局部短暫陣雨，中午過後在南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
氣象局指出，受東北風影響，迎風面東半部地區會有短暫陣雨，北部地區也有局部短暫陣雨，其他地區上午之前大都為多雲的天氣，中午過後在南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，提醒大家山區因連日降雨，請小心坍方落石；溫度的部分，各地夜間及清晨低溫約攝氏24到26度，各地高溫約30到32度，南部地區的高溫有機會來到33度。
此外，氣象局提醒民眾，中部以北、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼仍有長浪發生的機率，前往上述海域活動要特別注意安全。
氣象局指出，19日全台各地及外島PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5指標為低等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050919
(中央社)
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