轉東北風早晚溫差大 北部東半部有短暫陣雨
今天（１９日）逐漸轉為東北風的天氣型態，迎風面東半部地區會有短暫陣雨，北部地區也有局部短暫陣雨，其他地區上午之前大都為多雲的天氣，中午過後在南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；溫度的部分，各地清晨低溫約２４到２６度，高溫約３０到３２度，南部地區的高溫有機會來到３３度。
根據氣象局預報，今天對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，台東、花蓮地區及恆春半島已發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，提醒民眾請注意雷擊及強陣風，而連日降雨，山區請慎防坍方及落石。
另外，今天北部、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有長浪發生，氣象局清晨４時於新北市及宜蘭觀測到浪高１.５米的長浪發生，提醒大家中部以北、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼仍有長浪發生的機率，前往上述海域活動要特別注意安全。
至於空氣品質方面，今天全台各地及外島PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5指標為低等級。
而馬勒卡颱風預計週二、週三會影響日本的天氣，這段期間要前往日本的朋友請持續關心颱風的動態，並留意航班的相關資訊。
(中時電子報)
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