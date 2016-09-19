轉東北風早晚溫差大 北部東半部有短暫陣雨

今天轉東北風，迎風面東半部地區有短暫陣雨，北部地區也有局部短暫陣雨。(吳毓敏 攝)

今天對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局已針對台東、花蓮地區及恆春半島發布大雨特報。(取自中央氣象局)

今天（１９日）逐漸轉為東北風的天氣型態，迎風面東半部地區會有短暫陣雨，北部地區也有局部短暫陣雨，其他地區上午之前大都為多雲的天氣，中午過後在南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；溫度的部分，各地清晨低溫約２４到２６度，高溫約３０到３２度，南部地區的高溫有機會來到３３度。

根據氣象局預報，今天對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，台東、花蓮地區及恆春半島已發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，提醒民眾請注意雷擊及強陣風，而連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

另外，今天北部、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有長浪發生，氣象局清晨４時於新北市及宜蘭觀測到浪高１.５米的長浪發生，提醒大家中部以北、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼仍有長浪發生的機率，前往上述海域活動要特別注意安全。

至於空氣品質方面，今天全台各地及外島PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5指標為低等級。

而馬勒卡颱風預計週二、週三會影響日本的天氣，這段期間要前往日本的朋友請持續關心颱風的動態，並留意航班的相關資訊。

(中時電子報)