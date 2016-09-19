里約帕運閉幕 陸4連霸 中華1銀1銅

從小等待同學背她如廁、等待父母帶她回家、等待成功的到來，「永遠在等待的女孩」林資惠（前右），20多年來在健力世界默默努力，5度站上世界之顛、4度拿下獎牌，她的付出絕對值得英雄式的歡呼。(中央社資料照)

里約帕運19日上午正式閉幕，賽前被眾家看好的中國大陸以107面金牌、總獎牌數239稱霸世界，完成自2004年雅典帕運以來的4連霸。金牌數還超過2012年倫敦帕運(95)，是中國大陸史上最佳成績。

中華隊本屆掌旗官林資惠13日在健力項目獲得銅牌，是中華隊本屆首面獎牌。桌球男團程銘志、林晏弘16日殺進金牌戰，但不敵南韓選手，獲得銀牌。中華隊總共獲得1銀1銅，位於獎牌榜第68。

里約奧運獲得第2的英國在帕運也獲得豐收，64面金牌與147面獎牌，僅次於中國大陸。第3名的烏克蘭有41金、117面獎牌。昔日的霸主美國近年急速衰退，只獲得40金、總獎牌115，位居第4。

(中時電子報)