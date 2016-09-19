阿勒坡遭攻擊 敘利亞停火協議搖搖欲墜

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在美國為首的聯軍攻擊殺害數十名敘利亞政府軍士兵，加上阿勒坡市（Aleppo）將近一週以來首度遭到空襲，敘國停火今天瀕臨破局。

阿勒坡由反抗軍掌控的地區受到一陣攻擊後，這座城市的前線恐將重燃戰火，且可能是至今對停火最嚴重的威脅。

在12日傍晚生效的脆弱停火協議中，阿勒坡四周停止戰鬥，以及運送迫切需要的人道援助物資，本來是其中的關鍵要素。

停火協議共同贊助國俄羅斯和美國相互指責，而在美國率領的聯軍昨天導致數十名敘利亞士兵喪命後，雙方關係更加緊繃。

敘利亞指控美國設法讓停火以失敗作收。

敘利亞駐聯合國大使傑佛利（Bashar Jaafari）說：「美國侵略的目標是要讓停戰破局。」

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）表示，今天是停戰至今最血腥的一天，在原本應該停火的地區有10個平民遇害。

俄羅斯指出，阿勒坡「情勢特別緊張」，將不穩定的責任怪在反抗軍頭上。

法國外長艾侯（Jean-Marc Ayrault）則是指控，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府破壞停火。

他說：「我們絕不能忘記，首先是（敘利亞）政權，且一直都是這個政權，危及美俄斡旋的停火。」1050919

(中央社)