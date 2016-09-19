9月19日各報頭版要聞

重點要聞

●永遠的52號 鋒炮引退

在逾2萬人的呼喚聲中，陳金鋒一現身就惹哭滿場球迷，以中華隊不動第四棒征戰近20年的「台灣巨炮」，昨在中職卸下52號球衣，並於引退儀式中感性地說，感謝在他的棒球人生中有這麼多人陪伴，球迷就像他的家人...。語未畢，已有粉絲感動落淚，泣不成聲。

●回應泛藍8縣市首長3項主張 國台辦允區別對待 8大利多

大陸開出差別化待遇第一槍！針對台灣8名泛藍縣市首長參訪團提出採購台灣農特產品，並擴大兩岸觀光及文化交流等要求，大陸國台辦允諾，支持這8縣市組成旅遊促進聯盟，來大陸舉辦旅遊推介活動，及推動大陸相關企業赴這8縣市考察，並在年底前在北京舉辦農特產品展覽等八大利多。

●地方首長赴大陸拚觀光 府：有助了解 都是好事

藍營8縣市首長到大陸北京拚觀光，總統府發言人黃重諺表示，只要有助於增進雙方互相了解，都是好事，都應該去做。但對於國台辦主任張志軍再談「九二共識」，他則重申，真正有意義的交流，不需要有前提。

重點要聞

●東北部有雨 早晚23℃添涼意

昨凌晨2時30分，中央氣象局解除馬勒卡颱風的陸上颱風警報，昨早8時30分解除海上警報，馬勒卡明、後天將影響日本天氣，赴日旅客要留意航班資訊。未來幾天台灣附近吹東北風、水汽較多，東半部、北部將斷斷續續下雨，最低溫23、24℃，早晚已有涼意；其他地區早上晴朗，午後可能有雷陣雨。

●日抓寶逾7小時 恐誘發白內障

狂滑手機上網、抓寶者要小心，中華民國眼科醫學會調查國人平均每天花八點四小時盯３Ｃ螢幕，已超過國家衛生研究院研究誘發早發性白內障的每天七小時警戒時數。醫師提醒，白內障重度患者須手術置換人工水晶體，該手術人次近二十年來增逾一倍，成人如半年內近視度數增逾兩百度應速就醫。

●海軍國造兩棲艦亮相 會匿蹤

國艦國造再邁進一大步！海軍代號「弘運」計劃的興建萬噸級新型兩棲船塢運輸艦，明年將開始興建，預計四年內完成原型艦建造。該艦的模型也在高雄海事展中曝光，其外觀設計上層採包覆式、一體成型、內傾，具匿蹤性能；防禦武器方面，配備有六組干擾彈座、兩座方陣快砲、七六砲及兩座國人自製的四聯裝的「海劍羚」防空飛彈。

重點要聞

●2016兩岸關係年度大調查 蔡總統兩岸表現 48%不滿意

兩岸關係年度調查發現，過去一年來，民眾認為兩岸外交及軍事處於競爭狀態的比率明顯上升。17.5%民眾認為九二共識爭議將導致兩岸關係生變，是僅次於台灣獨立的影響要素。調查也發現，對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現，民眾以負面評價居多，48%不滿意，31%滿意，17%無意見。

●童振源調職 徐國勇接政院發言人

林全內閣上任不到四個月，首位內閣閣員異動。行政院昨天發表聲明，擔任行政院發言人的童振源，將於十月一日轉任國家安全會議諮詢委員，原職由民進黨不分區立委徐國勇接任。府院高層強調，這項異動，是單純人事調動，與內閣改組無關，外界不用多做揣測。

●屏東仍不來電？ 林揆：台電高層下鄉 復電再回來

雙颱已遠離台灣，但屏東昨天上午仍有上萬戶停電，行政院長林全昨「少見」地要求台電、台水公司，派副總經理層級以上的官員到當地，「什麼時候全部恢復，什麼時候才回來。」

重點要聞

●英雄約定 大王轟到了幸福「鋒」抱

猿隊「大王」王柏融昨單場敲兩安向陳金鋒致敬，本季累積178安，超越2009年前興農牛洋砲威納斯締造單季最多176安紀錄，正式樹立「大王障礙」。3局下王柏融從藍斯佛手中轟出左外野兩分砲，本季個人第22轟出爐，並以177安寫下紀錄新猷。王柏融開轟回本壘後，與陳金鋒緊緊相擁，場面感人。

●台灣要入聯 宣達團紐約遊行

第七十一屆聯合國大會本週將進入總辯論階段。台灣入聯宣達團與逾五百名台僑於美東時間十七日下午走上紐約街頭，呼籲聯合國正視台灣成為聯合國會員的訴求。民進黨立委谷辣斯．尤達卡、時代力量立委林昶佐與我友邦多明尼加前駐聯合國副常代菲利克斯等人皆參與遊行，以實際行動聲援台灣入聯。

●醫師加速納勞基法 醫界：錯誤政策比貪污可怕

醫療環境血汗等問題頻傳，立法院各政黨預計明（廿）日針對醫師納勞基法進行朝野協商，在野黨傳將提案要將入法時間，由衛福部規劃的一○八年提前到一○六年。台北市萬芳醫院副院長簡嘉惠直指，勞基法當初是為製造業所設計，醫院廿四小時運作與一般公司不同，一體套用很危險。他支持醫師獲得合理勞動條件，但「千萬不要便宜行事」，因為「制度規定不好比貪污還嚴重」！

(中時電子報)