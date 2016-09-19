馬來西亞觀光局認證 檳城美食就吃這幾家
馬來西亞美食正當紅，不只世界各地正流行，台北街頭也開了好幾家，還有不少旅客特別前往馬來西亞嘗美食。馬來西亞觀光局表示，其中檳城自1786年成為國際貿易港口後，孕育出多元文化和色彩，美食也融入當地特色，包括馬來人、印度人、亞齊人、華人、緬甸人，甚至泰國後裔，各種好滋味匯集。到檳城，從炒粿條到扁擔飯、從珍多冰到羅惹都有好滋味，馬觀局並推薦底下數家必嘗美食。如果要到馬來西亞旅行，不妨筆記下來！
第一站：車水路（Jalan Burma）
❖ 曼谷巷印度炒麵
勝利茶室Seng Lee Cafe
店址：270, Jalan Burma, Georgetown
營業時間：早上八點至下午六點(週一歇業)
勝利茶室是檳城當地最有名的一家印度炒麵食檔。曼谷巷印度炒麵是開啟一趟美食之旅的絕佳選擇。這家位於曼谷巷及車馬路交匯處的食檔代代相傳，已有數十年歷史。炒得恰到好處的麵條佐以土豆、辣魷魚，擠上一些酸柑汁提味，別具風味。
周邊值得一試的美食還有：
❖ 亞三叻沙及椰漿叻沙
Kedai Kop Sin Hwa
店址：329, Jalan Burma, Georgetown
營業時間：早上十點半至下午四點半（週四歇業）
❖ 印度麵粉粿
食檔位於Lorong Kuching, 在 Kedai Kopi New Cathay隔壁
店址：425, Jalan Burma, Georgetown
營業時間：早上七點至下午一點（周日歇業）
第二站：仰光路/平安巷（Jalan Rangoon/Lorong Selamat）
❖ 白咖喱麵(非清真)
Hot Spicy Bowl Nyonya Delights
店址：58, Jalan Rangoon, Georgetown
營業時間： 早上八點至下午三點（週一歇業）
初次見到這碗白色的咖喱麵，千萬別大吃一驚。每張餐桌配有一盒辣椒，你可以想加多少就加多少。咖喱麵佐以鮮貝、魷魚、豆腐及豆芽，口感豐富而美味。
❖ 平安巷炒粿條（非清真）
興發茶室Kafe Heng Huat
店址：108, Lorong Selamat, Georgetown
營業時間：上午十一點半至下午六點（週二歇業）
沒來一盤炒粿條的檳城之旅是不完整的。平安巷的炒粿條應該是檳城價格最貴的粿條，但也是檳城最好的粿條之一。炒得恰到好處的粿條配以大且多汁的蝦仁，讓饕客們垂涎三尺！
第三站：檳榔律（Jalan Penang）
❖ 潮州煎蕊
檳城路著名潮州煎蕊
店址：475, Jalan Penang, Georgetown
營業時間：週一至週五早上十點半至晚上七點、週末早上十點至晚上七點半
沒有什麼比一份透心涼的甜品更適合烈日炎炎的一天了。煎蕊是一道用椰漿、棕櫚樹糖漿、紅腰豆、綠色果凍及刨冰製成、人氣頗高的甜品。這家店從1963年營業至今。食客可以排隊並在旁邊用餐，也可以加點費用到隔壁咖啡廳享用美味的煎蕊。
❖ 亞三叻沙
愉園茶室Joo Hooi Cafe
店址：475, Jalan Penang, Georgetown
營業時間：上午十一點半至下午五點
❖ 扁擔飯
Nasi Kandar Line Clear
店址：Corner of Lebuh Chulia and Jalan Penang, Georgetown
營業時間：24小時營業
Line Clear扁擔飯位於柴路頭與檳榔律路口，食檔雖不起眼，但來上一點他們的咖喱，包準你當即忘了周遭的環境。你可以選擇白米飯或黃薑飯，再搭配各種肉、咖喱和蔬菜。
周邊值得一試的美食還有：
❖ 薄餅
格成茶室Kek Seng Coffeeshop
店址：382, Jalan Penang, Georgetown
營業時間：上午十一點至下午四點半
❖ 五香肉卷 (非清真)
群賓茶室Kafe Kheng Pin
店址：80, Jalan Penang, Georgetown
營業時間：早上七點至下午三點（週一歇業）
第四站: 友聯街及牛幹冬（Lebuh Union & Lebuh Chulia）
❖ 印式沙拉
Kareem Pasembor Rojak
店址：Lebuh Union, Georgetown
營業時間：上午十一點至晚上七點（周日歇業）
印式沙拉是由青瓜絲、馬鈴薯、炸豆腐、蝦餅及雞蛋組成、以一種特別的甜辣花生醬調味的沙拉。你可以自己挑選配料也可以點一盤大全包。蝦餅炸得恰到好處，既不會太軟也不會很難嚼碎。加上一點花生醬，這裡的沙拉絕不會讓你失望！
❖ 印度烤雞
Restoran Kapitan
店址：93, Lebuh Chulia, Georgetown
營業時間：24小時營業
這裡的印度烤雞口感鮮嫩、味道濃郁，搭配鬆軟的烤餅，很有飽足感。如果想大吃一頓，店裡的砂鍋黃薑飯也是不錯的選擇。
周邊值得一試的美食還有：
❖ Hot Puthu
Jelutong Hot Puthu
店址：Lebuh Penang, Georgetown
營業時間：下午五點開始
❖ 印度炒麵&椰子沙冰
Kota Selera Padang Kota Lama
店址：Jalan Tun Syed Sheh Barakbah, Georgetown
營業時間：上午十一點半至晚上八點（周日歇業）
最後一站：汕頭街及暹路（Lebuh Kimberley & Jalan Siam）
❖ 鴨粥粿汁(非清真)
權記鴨粥粿汁
店址：Lebuh Kimberley, Georgetown
營業時間：下午六點半至晚上十一點半（週四歇業）
粿汁是一種特別手工製作的米粉搭配滷汁而成的食物。權記供應鴨粥粿汁已有30多年。每碗粿汁都配以大分量的滷鴨、內臟、滷蛋，再搭配粿汁、米飯或粥。湯汁濃郁可口，絕對讓你一飲而盡。
❖ 暹路炒粿條(非清真)
暹路炒粿條
店址：Jalan Siam, Georgetown
營業時間：下午三點至晚上十一點（週一歇業）
若是問檳城人最好的炒粿條在哪裡，他們最有可能帶你到暹路。這家店離汕頭街僅5分鐘車程，營業已有數十年歷史。店裡由一位上年紀的男士掌勺，兒子則負責將炒好的粿條送至對面的咖啡店供食客享用。良心建議——千萬不要空腹來，因為等候時間可能長達一個鐘頭！不過有時間的話還是值得一等的。
如果剛好到了以下區域也不妨試試那裡的美食：
❖ 福建麵（非清真）
Cecil Street Market
店址：40-48, Lebuh Cecil, Georgetown
營業時間：從早上七點開始
❖ 咖喱麵（非清真）
Lorong Seratus Tahun Curry Mee
店址：Lorong Seratus Tahun, Georgetown
營業時間：早上七點半至下午兩點（週四歇業）
❖ Apom Chooi
Apom Manis
Apom Chooi
店址：Jalan Burma (Near Union Primary School), Georgetown
營業時間：上午十點至下午六點（周日歇業）
❖ 街頭美食 (非清真)
紐冷小販中心New Lane Hawker Centre
店址：Lorong Baru, Georgetown
營業時間：從下午六點開始
(中時)
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