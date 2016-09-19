馬蓉任出品人等分錢 王寶強新片慘了

王寶強新片被指出品人是馬蓉。（圖／取自微博）

王寶強與出軌妻馬蓉目前正在打離婚訴訟，這期間兩人的傳聞不斷，不過王寶強事後陸續曬出照片對外界宣告自己很好，他新片《大鬧天竺》也將在12月上映，不過現在卻有人發現該片出品人掛的就是馬蓉，不少網友擔心票房好，讓馬蓉也有錢可以分，決定痛心抵制，「向寶寶說抱歉。」

王寶強新片《大鬧天竺》將在年底上映，但現在卻被眼尖網友發現，馬蓉竟然依舊是掛出品人，也就是說，若該片票房佳，她就能坐等分紅。也因這個理由，不少網友昨紛紛表示「這次要對不起寶寶了」，許多人為了不讓馬蓉分錢，決定抵制該片，讓《大》片票房堪慮。

(中時電子報)