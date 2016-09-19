驚爆後 歐巴馬抵紐約參加UN會議

白宮今天表示，美國總統歐巴馬已聽取紐約爆炸案的相關簡報，他照計畫前往紐約、停留3天半，除參與聯合國大會，也將參加民主黨總統候選人希拉蕊的競選活動。

白宮還指出，在聯合國大會期間，歐巴馬也已安排於明天與中國大陸國務院總理李克強展開雙邊會談。

白宮發言人厄尼思特表示，歐巴馬將和李克強討論雙邊議題、包括北韓挑釁行為在內的區域關切話題及深化美中關係的步驟。

紐約曼哈頓下西城切爾西（Chelsea）昨晚發生爆炸事件，造成29人受傷，警方後來還在爆炸案不遠處發現第2枚炸彈，幸好順利拆解，沒有造成另一起不幸事件。

紐約市長白斯豪（Bill de Blasio）今天在記者會證實，爆炸是由炸彈引起，因傷入院的29人已全部出院，調查人員至今尚無法確認是否牽涉政治或個人因素；紐約州長古莫（Andrew Cuomo）則說，紐約爆炸是和國際恐怖主義無關的恐怖行為，並未發現伊斯蘭國（IS）涉入其中。

這起爆炸案發生的同一晚，與聖戰士掛勾的一家通訊社宣稱，IS團體「士兵」也在昨晚於明尼蘇達州一家購物中心揮刀攻擊，造成8人受傷。

每年9月聯合國大會召開之際，各國元首與高階官員齊聚紐約，對美國的特勤人員及紐約警方來說，都是維安工作的一大挑戰，而在聯合國大會召開前夕，紐約驚傳爆炸案，也格外引人關切。

根據白宮隨行記者提供的資訊，歐巴馬已抵達紐約，他今晚將參與一場民主黨及希拉蕊支持者舉辦的募款晚會，這趟在紐約3天半的時間，他除參與聯合國大會，還將參加另一場希拉蕊的競選活動。1050919

(中央社)