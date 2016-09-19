法西台法之家舉辦中秋暨國慶聯歡會

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法國西台法之家於當地時間18日中午在南特市（Nantes）市政府Radar Pin Sec廳舉辦中秋暨國慶聯歡會活動。

駐法代表處僑務組長林宏穎代表中華民國駐法代表張銘忠（另有公務行程）專程自巴黎前往參加，轉達政府對當地僑胞與留學生的關懷，並感謝在地鄉親與法國友人對中華民國的一貫支持。

活動由法國西台法之家會長趙健甫代表全體會員歡迎林宏穎到訪揭開序幕，他表示，中秋節是華人社會三大節慶之一，更是家人、親朋好友團聚的重要日子。

趙健甫指出，該會堅持每年辦理中秋暨國慶聯歡會，即是希望和在地僑胞們分享「月圓人團圓」的溫馨，同時也為大家熱愛的中華民國慶生，除了增進彼此間情誼互動，並展現愛鄉愛國的情操，結合台法聯姻家庭的柔性力量，促進兩國民間友好關係發展。

林宏穎隨後應邀致詞時首先代表僑務委員會委員長吳新興及張銘忠問候在座鄉親，恭祝中華民國生日快樂！風調兩順，國泰民安！並祝福全體與會鄉親及法國友人中秋佳節愉快！

他特別肯定法國西台法之家致力聯繫服務僑胞、協贊推動總體外交暨僑務工作的績效顯著，令人敬佩；期盼大家再接再厲，續著佳猷。

此外，林宏穎再次強調：政府的僑務政策不因政黨輪替而有所改變，僑務工作將持續地、穩定地進行、更有效率地將有限資源做更妥善的分配；稍後，並應僑胞要求，扼要闡釋總統蔡英文「新南向政策」的要旨。

簡單儀節結束後，歡樂的餐敘隨即展開，40多位與會僑胞與法國友人盡情享用豐盛的午餐及點心，彼此聯繫交流，閒話家常。

席間，林宏穎並和大家分享台灣甫獲全球最大旅外人士網站InterNations評為全世界最宜居城市第1的好消息，在座嘉賓同為中華民國感到光榮與驕傲，報以熱烈掌聲，都表示將擴大向法國友人宣傳，鼓勵友台人士到美麗寶島觀光旅遊，進一步認識台灣的秀麗風光、多元文化和主流價值。

當天活動熱絡歡騰，鄉親們愉快地度過一個沁涼的初秋午後時光，直到近傍晚時分才互道珍重。1050919

(中央社)