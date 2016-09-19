私生女告贏 張鐵林判賠18年撫養費
大陸男星張鐵林因長年飾演皇帝出名，更以《還珠格格》「皇阿瑪」一角走紅，不過去年卻被爆有私生女，本來打死不認的他，還要求做親子鑑定，讓母女倆心寒，決定告上法庭，現結果出爐，張鐵林被判賠需付18年撫養費。
去年張鐵林冒出一名16歲私生女，她出生後一直由母親侯女撫養，直到女兒要出國念書，侯女無力擔負擔留學的費用，才向張鐵林聯繫，沒想到他打死不認，還要求做親子鑑定再說，而後雙方協商做親子鑑定，他又在結果出來前莫名撤銷鑑定，讓侯女感覺被欺騙，向法院要求判他需支付贍養費653萬元人民幣、精神損失費160萬元人民幣等，總共約4千多萬元台幣。
據《新浪娛樂》報導，經過半年多的審理，因為確認她是張鐵林的親生女兒，朝陽區人民法院判決女兒勝訴，需賠償18年撫養費，而侯女對此結果也感到滿意，稱法律是公正的。據悉，張鐵林除了有私生女外，疑似還有個私生子，而他的生母也打算起訴張鐵林，將在29日正式開庭。
(中時電子報)
關鍵字：張鐵林
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