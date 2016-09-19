為拍美照 義遊客在肯亞遭大象踩死

我要評比

南非國家公園內的大象。（圖/美聯社檔案照）

因為想取得更好畫面，一名義大利籍男遊客周日在肯亞疑似因貼近大象拍照，不幸遭大象踩死。

據美聯社報導，肯亞馬林迪(Malindi)警方周日證實一件遊客死亡消息。66歲的義大利籍男子與妻子到肯亞察沃國家公園內的知名的Kulalu Ranch露營區旅遊，男子在早餐過後離開帳篷到附近拍照，疑似因太靠近大象而遭到大象攻擊，導致左腿重傷，送醫前就不幸身亡。

Kulalu Ranch露營區以擁有眾多野生動物聞名。警方表示，這對夫妻是持旅遊簽證進入肯亞，簽證在下個月到期。警方尚未公布詳情案情。

(工商)