聖多美總統接見台灣青年大使團
聖多美總統卡瓦留當地時間16日，以小型酒會接待台灣國際青年大使歐非團。
青年大使團由中華民國駐聖多美普林西比大使何建功陪同晉見。大使館表示，這是卡瓦留總統就職後在市郊Moro行宮接見的第一批外賓。
團員們為卡瓦留表演濃縮成30分鐘的節目精華，卡瓦留頻頻拍手讚賞。團員們也趁機向卡瓦留總統請教聖國青年之教育、就業及聖國推動觀光發展等議題。
辭行前，適逢山區下雨，團員欣賞行館居高臨下之雨中景致，也與卡瓦留個別合影，氣氛相當熱烈，雙方並約定來日卡瓦留訪台時，在台北相約敘舊。
青年大使團此行除舉行兩場公演，亦拜會聖國教育部長及國會議長、聖多美大學、國立高中、南部安格拉雷斯高中交流表演，每個場合均獲得聖國相關單位熱情歡迎與接待，團員們即興練習之聖國歌舞更獲得如雷掌聲。1050919
(中央社)
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