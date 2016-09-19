越南亞洲女排錦標賽 中華隊輸中國隊

在越南舉行的第5屆亞洲女子排球錦標賽昨天進行8強比賽，中華隊對戰中國隊，最終以0比3落敗，無緣晉級4強。

第5屆亞洲女子排球錦標賽14日至20日在越南永福省（Vinh Phuc）體育館舉行，中華隊在複賽獲得1勝2敗，以A組第3晉級，在8強比賽中與B組第2的中國隊相遇。

結果中華隊以19：25、15：25與12：25連輸3局，終場0比3吞敗，無緣晉級4強。

中華隊今天將出戰南韓隊，與越南隊和伊朗隊共同爭奪第5至第8名。1050919

(中央社)