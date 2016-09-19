《直擊》虎頭蜂大開殺戒 千隻小蜜蜂喪命
6、7隻身長約4到5公分的大虎頭蜂，昨天襲擊南投縣山區的兩只蜂箱，殘殺蜜蜂，企圖掠奪蜂蜜。從現場拍攝到的短暫畫面發現，小蜜蜂對體型比牠大好幾倍的虎頭蜂毫無招架能力，只能任其宰割。
據了解，才短短3、4個小時，蜜蜂就被牠們咬死了上千隻，2個蜂箱下方，滿滿都是小蜜蜂屍體，讓人看了既難過又心疼。
南投縣知名養蜂業者王智聰說，被侵襲的蜜蜂巢勢必元氣大傷，倖存的蜂群須花更多的心血保護和照料，反映出蜂農的辛與無奈。
中國大虎頭蜂因習慣築巢在地穴，因此被山區民眾俗稱為土蜂，另名中華大虎頭蜂、台灣大虎頭蜂、大虎頭蜂，為世界上體型最大的虎頭蜂，習性兇猛毒性強，為台灣最危險虎頭蜂，常有螫死人的紀錄。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。