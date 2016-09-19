《直擊》虎頭蜂大開殺戒 千隻小蜜蜂喪命

6、7隻身長約4到5公分的大虎頭蜂，昨天襲擊南投縣山區的兩只蜂箱，殘殺蜜蜂，企圖掠奪蜂蜜。從現場拍攝到的短暫畫面發現，小蜜蜂對體型比牠大好幾倍的虎頭蜂毫無招架能力，只能任其宰割。

據了解，才短短3、4個小時，蜜蜂就被牠們咬死了上千隻，2個蜂箱下方，滿滿都是小蜜蜂屍體，讓人看了既難過又心疼。

南投縣知名養蜂業者王智聰說，被侵襲的蜜蜂巢勢必元氣大傷，倖存的蜂群須花更多的心血保護和照料，反映出蜂農的辛與無奈。

中國大虎頭蜂因習慣築巢在地穴，因此被山區民眾俗稱為土蜂，另名中華大虎頭蜂、台灣大虎頭蜂、大虎頭蜂，為世界上體型最大的虎頭蜂，習性兇猛毒性強，為台灣最危險虎頭蜂，常有螫死人的紀錄。

(中時)