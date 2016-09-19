美大選倒數50日 希拉蕊川普民調糾纏
美國多家媒體與民調機構今天公布的調查顯示，兩黨總統候選人於選前50日，在全美與搖擺州的支持度極為接近，希拉蕊8月大幅領先的優勢已消失。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）公布14至16日對13個搖擺州已登記選民所做的民調顯示，民主黨與共和黨總統候選人希拉蕊和川普（Donald Trump）的支持度皆為42%。
調查指出，55%的搖擺州受訪者希望美國政治經濟有重大改變，43%希望有些許變化。幾乎所有選民都希望新總統能打破效能不彰的華府政局，47%的受訪者認為川普能帶來變化，只有20%指希拉蕊能改變當前美國的政經體制。
不過47%受訪者認為，希拉蕊是能夠處理總統每日事務的總統，39%認為是川普。
這項民調是對北卡羅來納、賓夕法尼亞、維吉尼亞、亞利桑那、科羅拉多、佛羅里達、喬治亞、愛阿華、密西根、新罕布什爾、內華達、俄亥俄與威斯康辛13個搖擺州的4202名已登記選民以網路調查取得，誤差範圍為1.9個百分點。
Morning Consultant公布15至16日的全美民調則顯示，希拉蕊與川普在可能選民中的支持度各為42%與40%，在已登記選民中則為39%與38%。
這項民調透過網路對1639名可能選民與1861名已登記選民調查取得，希拉蕊的小幅領先在誤差範圍內。
RealClearPolitics網站綜合5至17日，主要媒體與民調機構的平均數字顯示，希拉蕊與川普的支持度分別是44.9%與44%。
美國總統選舉近期最重大的事件是希拉蕊出席911紀念活動提前離開幾乎癱倒的影像，醫師證實她罹患肺炎，希拉蕊休息3天重返競選活動。
美國選民將在11月8日選出新任總統，多數評論認為，這次非典型的大選充滿變數，民調無法反應選民最後抉擇，如今候選人支持度難分軒輊，結果更難預測。1050919
(中央社)
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