俄國會大選順利 蒲亭拚第4任總統有譜

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俄羅斯今天舉行國會選舉，部分開票結果顯示，執政黨「團結俄羅斯黨」將可輕騎過關，為蒲亭（Vladimir Putin）在2018年大選邁向第4任總統鋪下道路。

這次國會大選正逢蒲亭的民調依然高達80%，2年後的總統大選預料可再次輕鬆勝選。

各政黨將角逐450個國會議席，對亟欲避免像上回大選爆發大規模抗議，以及俄國在蒲亭領導下陷入最長經濟危機後、正亟欲擴大多數優勢的當局來說，這次大選堪稱順利平和。

但種種跡象顯示，投票率偏低意味多數俄國人恐對俄國的選舉制度深惡痛絕。俄國每回大選，克里姆林宮幾乎主宰俄國政壇，讓人不禁質疑蒲亭執政的合法性。

大選結束後，蒲亭說：「我幾乎可以篤定的宣布，『團結俄羅斯黨』（（United Russia））勝券在握，換言之，我們贏得選戰。」

他在電視演說中說：「儘管情勢如此艱難，俄國民眾依然把票投給團結俄羅斯黨。」

根據已開出30%選票的初步計票結果，「團結俄羅斯黨」得票率49.8%，領先極端民族主義自由民主黨（Liberal Democratic Party）的15.7%、共產黨的15.3%以及正義俄羅斯黨（A Just Russia）的6.4%。

這4大政黨均超過5%的門檻，在供爭取的席次中拿下半數議席。這4黨組成上屆的國會，且都支持克里姆林宮。1050919

(中央社)