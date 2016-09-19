吃豆腐也有多變 深坑多福宴邀您嚐鮮
新北市政府10月7日將在深坑老街舉辦「深坑多福宴」，店家推出各式隱藏手路菜，23日前報名還可享優惠價新台幣350元，揪團湊桌價每桌只要2999元。
經濟發展局長施威全表示，經發局過去輔導深坑業者封街舉辦「深坑多福宴」，廣受好評，今年預計擴大辦理規模至45桌，主打「私房嘗新」， 除了與深坑店家合作外，更與年輕學子合作，一同在多福宴中上菜。
例如，榮獲深坑風味賞的「翻滾吧！火焰獅」，承襲四川外婆手藝和深坑在地食材，透過自製麻辣鍋底，再搭配深坑黑豬肉，結合臭豆腐做成的肉丸，以及當季蔬菜一起熬湯，既麻又香，且不失健康。
深坑商圈理事長黃建強表示，在地粽子名店「麗芬肉粽」也推出只有老顧客才知道的祕傳美食「蜜汁豆腐油飯」，因為工法繁複，現在已鮮少推出這道美味料理，今年多福宴特別向店家邀菜，相信一定能帶給民眾難忘好滋味 。
另外，熱愛研發創新料理的店家「故鄉的口味」，則推出結合深坑四寶、文山包種茶及秋令飽滿的軟殼蟹，做為今年的私房菜，酥香口感搭配茶香，讓人光想就垂涎三尺。
經濟發展局表示，活動也提供多福宴接送專車付費預約，讓民眾更加便捷往返深坑，座位有限，額滿為止，詳情可上臉書（Facebook）搜尋「深坑商圈好好玩」查詢。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。