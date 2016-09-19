吃豆腐也有多變 深坑多福宴邀您嚐鮮

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新北市政府10月7日將在深坑老街舉辦「深坑多福宴」，店家推出各式隱藏手路菜，23日前報名還可享優惠價新台幣350元，揪團湊桌價每桌只要2999元。

經濟發展局長施威全表示，經發局過去輔導深坑業者封街舉辦「深坑多福宴」，廣受好評，今年預計擴大辦理規模至45桌，主打「私房嘗新」， 除了與深坑店家合作外，更與年輕學子合作，一同在多福宴中上菜。

例如，榮獲深坑風味賞的「翻滾吧！火焰獅」，承襲四川外婆手藝和深坑在地食材，透過自製麻辣鍋底，再搭配深坑黑豬肉，結合臭豆腐做成的肉丸，以及當季蔬菜一起熬湯，既麻又香，且不失健康。

深坑商圈理事長黃建強表示，在地粽子名店「麗芬肉粽」也推出只有老顧客才知道的祕傳美食「蜜汁豆腐油飯」，因為工法繁複，現在已鮮少推出這道美味料理，今年多福宴特別向店家邀菜，相信一定能帶給民眾難忘好滋味 。

另外，熱愛研發創新料理的店家「故鄉的口味」，則推出結合深坑四寶、文山包種茶及秋令飽滿的軟殼蟹，做為今年的私房菜，酥香口感搭配茶香，讓人光想就垂涎三尺。

經濟發展局表示，活動也提供多福宴接送專車付費預約，讓民眾更加便捷往返深坑，座位有限，額滿為止，詳情可上臉書（Facebook）搜尋「深坑商圈好好玩」查詢。1050919

(中央社)