天心要嫁了？網喊「我願意」
女神天心事業有成，可感情路上卻仍還沒修成正果，她先前與交往2年的金融業男友分手，至今仍是小姑獨處，好友楊謹華也替她擔心，在網上秀出兩人合照，大方誇讚天心，更搞笑向外界介紹這是她女友，惹得天心開心直呼「我願意嫁！」
楊謹華與天心私交甚篤，不過擔心好友的感情世界，楊謹華點出天心的「缺點」是「太活潑、太熱情、太善良、太直爽」，接著稱自己就愛她的缺點，更盼好友能快點找到好歸宿。
而天心見狀後也開心回覆，反問楊謹華「可以娶我嗎？」，直呼「我願意！」許多粉絲見狀後希望兩位女神能各自找到Mr.Right。
(中時電子報)
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