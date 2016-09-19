天心要嫁了？網喊「我願意」

天心與楊謹華是好姊妹。（圖／本報系資料照片）

女神天心事業有成，可感情路上卻仍還沒修成正果，她先前與交往2年的金融業男友分手，至今仍是小姑獨處，好友楊謹華也替她擔心，在網上秀出兩人合照，大方誇讚天心，更搞笑向外界介紹這是她女友，惹得天心開心直呼「我願意嫁！」

楊謹華與天心私交甚篤，不過擔心好友的感情世界，楊謹華點出天心的「缺點」是「太活潑、太熱情、太善良、太直爽」，接著稱自己就愛她的缺點，更盼好友能快點找到好歸宿。

而天心見狀後也開心回覆，反問楊謹華「可以娶我嗎？」，直呼「我願意！」許多粉絲見狀後希望兩位女神能各自找到Mr.Right。

(中時電子報)