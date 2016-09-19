大頭不愁! 研究：嬰兒頭愈大 未來愈容易成功

研究發現嬰兒頭愈大，未來愈容易成功。（本報系資料照，鄧博仁攝）

倘若新生兒出生時頭較大，其智力有可能較正常人聰明？最新一項研究發現，「XL」size的初生嬰兒，頭部及腦容量較大的話，未來有更容易取得成功的機會。

由英國愛丁堡大學教授Ian Deary領導的研究團隊，為了嘗試建構出基因和嬰兒長大後的關聯性，以及找出大腦功能與DNA間的複雜關係，著手展開研究計畫。

研究人員從英國生物庫（UK Biobank）中收集50萬個英國民眾樣本，同時基測他們的基因，試圖了解他們的身心健康，研究結果發現他們的健康、基因、認知能力及一生成就可能都與頭部大小有關，頭愈大的人，感知能力發展通常較為佳。

Ian Deary發現，智力與基因變異有著密切關係，他還表示透過研究嬰兒的DNA可以預測到他們將來是否能上大學。不過有網友表示，「我告訴我大頭的姪子，我不認為他相信這點」，也有網友表示，樣本是50萬年輕人，但卻只有不到3000名嬰兒的資料，實在難令人信服。

(中時電子報)