新建國市場啟用 推限量早鳥禮

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台中市新建國市場明天開幕，這是全國最大的復古式建築傳統市場，當天有限量早鳥禮、趣味遊戲、美食品嚐與優惠促銷等活動，台中市政府經濟發展局歡迎舊雨新知前往參觀選購。

新建國市場總面積約2.23公頃，建築物以中區日據時期街屋為主要建築語彙，參考巴洛克及文藝復興時期風格設計而成；市場內部分為海鮮、肉品、蔬菜、熟食與五金區，711攤鋪位，規劃812個汽車停車位，及1018個機車停車位。

明天除有開幕早鳥禮、趣味遊戲、美食品嚐與優惠促銷等活動，經發局也推出第二梯次「傳統市場巡禮專車」，免費報名參加可拿市場美食券，填寫問卷還可獲市場嘉年華活動摸彩券1張，摸彩將於年底前辦理。

經發局表示，新建國市場大宗交易與零售並重，市府目標推動為國際級觀光市場，民眾可從台中火車站（前、後站）搭乘280、286、288、289路前往。此外，從台中火車站前站搭乘20、32、61、75路，或從後站搭乘18、51、89路，都可到達新建國市場。1050919

(中央社)