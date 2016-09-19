彩繪希望畫展 鼓勵癌友迎向希望

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財團法人癌症希望基金會舉辦「彩繪希望」畫展，即日起至9月30日在大林慈濟醫院大廳展出癌症病友、親友及醫療團隊得獎作品，希望鼓勵癌症病友及家屬迎向希望。

癌症希望基金會表示，許多癌友在治療過程中，因擔心病況，產生心理恐懼，甚至萌生放棄治療意念，除了提供病友所需資訊與照顧外，更希望癌友及家屬能透過繪畫，暫時拋開疾病痛苦、抒發自己情緒、畫出藏在心中的話。

大林慈濟醫院今天表示，癌症治療過程非常辛苦，病患也承受極大壓力，由於民眾多半不善表達自己想法及情緒，因此，透過音樂、彩繪，都是一種情緒延伸，病友及家屬藉此抒發情緒，治療過程可以更加順利。

大林慈濟醫院指出，日前畫展揭幕儀式中，特別邀請音樂團體到場演出，協助邀請演出的陳秀寬，罹患乳癌，她走過抗癌的辛苦，如今仍持續於腫瘤中心中醫腫瘤特別門診接受保健調養。

院方表示，陳秀寬因自身的經驗，更希望藉由音樂鼓勵病友，走出疾病的陰霾，重獲希望，揭幕儀式中，她還特別演唱牽阮的手、白牡丹等多首歌曲。1050919

(中央社)