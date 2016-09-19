讀昆蟲系卻修機械系課程，林睿哲圓飛機夢

28歲林睿哲在台北市天母成立製造及銷售飛機模型的店。（郭吉銓攝）

李姿慧（左）及林睿哲（右）成立RBF團隊，到機場調查外國旅客對台灣的看法。（郭吉銓攝）

組成RBF（飛行前拆除）團隊到各大機場採訪外國遊客對台灣看法的林睿哲，從小就愛飛機，他讀台大昆蟲系時，還去外語中心學德文、法文及俄文，並跑去機械系修課，當同學對他的舉動一頭霧水時，他卻很清楚，因為他未來要從事跟飛機相關的工作。

現年28歲的林睿哲，小時候就編織飛行夢想，但因為近視無法成為飛行員，不過他仍朝目標努力，2013年大學畢業，去年9月在天母開一家生產及銷售飛機模型的店，今年3月成立萊特兄弟公司，專門從事3D列印及出版《飛行夢想誌》刊物。

「我從小志向就很清楚，之後一切作為都為目標而努力。」林睿哲說，他小學就上網跟國外同好討論飛機問題，每年寒暑假作業也都做跟飛機相關的題目，因為他實在太愛飛機了。不過他國中及高中讀私校，升學壓力中斷對飛機的興趣，當時非常迷惘，覺得「活著要幹嘛」。

大學時，他進到自己不討厭的昆蟲系，大二起他又活起來了，透過網路幫同好代購國外飛機模型及文物來做生意，並去修了創意創業學程，同時學德文、法文及俄文，因為這些國家航空產業發達，他想要瞭解的話，就要學會這些語文。

更妙的是，讀昆蟲系的他，竟然去修習機械系課程，同學都覺得很奇怪，但他不在乎別人眼光，就做自己想做的事。經過一學期，他學會了立體建模及製作3D立體電腦圖檔，為他打下生產飛機模型及操作3D列印的基礎。

林睿哲大二開始做成第一筆生意後，漸漸累積網路行銷能力，而外語能力也讓他與國外客戶接洽更順利，並銷售到歐美的海外市場，他們是台灣唯一製造高精度飛機模型的公司，吸引許多海外同好專程前來。

「我覺得自己很幸運，竟然能把興趣發展成事業。」林睿哲說，未來將透過3D列印製造小型無人機，可用在教學上，飛機飛到人無法到達的森林上空進行觀測，讓學生更了解自己家鄉的土地。

(中時)