極光包機 尋找幸福只要9小時
據說，看到神秘瑰麗的極光就能得到幸福，是許多人的旅遊大夢，只是阿拉斯加距離台灣遙遠，通常要先飛往洛杉磯或西雅圖轉機，相當耗時，去年華航首創極光專機，9小時就能直飛阿拉斯加，今年11月再推極光專機6天旅程，以最少的天數一睹極光饗宴，把幸福夢想變得更近了。
繼去年極光專機大受好評之後，今年華航先推9月份的兩班專機，開賣後立即額滿，日前決定11月29日再加開一班專機，六天旅程直飛費爾班，是今年唯一費爾班來回專機，省時便利，等於是只要請假四天就能飛往阿拉斯加看極光。
費爾班是阿拉斯加第二大城，也是地球上最適合觀賞極光的地區，極光出現機率極高，一年約有243天看得到極光，也就是約2/3的日子看得到極光。極光是太陽風中的帶電粒子，順著地磁的磁力線方向往兩極方向移動，與大氣中氣體原子碰撞放電，所發出的瑰麗極光，出現在北極稱為北極光，在南極則稱南極光。
華航幸福極光專機行程在費爾班連續住宿4晚，將有4次機會觀賞炫麗的北極光，六天團費79,900元起，11月29日出團，詳洽鳳凰（02-2537-8111）、巨匠（02-2542-6099）、可樂（02-2567-2626）、雄獅（02-8793-9000）、東南（02-2522-1000）等旅行社，或上幸福極光專機六日之旅網頁（travel.com.tw/TOU/TOU0020/AUA0600015/AUA112906CI16A）查詢。
(中時)
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