台中市農民化肥運費方案 今年續辦

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為了方便長者搬運資材，台中市政府編列預算補助農友購買化學肥料運費，每公斤補助運費新台幣0.5元，今年度農民化肥運費補助仍繼續。

日前傳出台中市將取消農友化肥運費補助，台中市農業局表示，部分執行單位因農民使用量增加以至分配額度不足，現已重新調整修正並核定各執行單位，農友可以向各執行單位申請補助。

農業局表示，台中市化學肥料每年度補助量自101年6萬8000公噸，補助款新台幣3400萬元，104年增加至7萬4000公噸，補助款新台幣3700萬元，農民化肥使用已過量，影響農地可用性，不利於作物生長。

為推動合理化施肥，農業局自今年度起輔導減少農民化肥使用量，推廣農友使用有機質肥料，增加農地含養量，以達永續耕種。

農民需用有機質肥料可向各農民團體申請，農業局亦可給予補助，蔬菜類作物每公頃最高補助4噸6000元，果樹最高補助6噸9000元，平均一噸1500元，歡迎農友提出申請。1050919

(中央社)