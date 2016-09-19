伴侶盟募集平權筷 傳達婚姻平權訴求

為展現追求平權的決心，伴侶盟自今年9月開始環島，集結各地的彩虹力量，並向支持平等成家的朋友募集筷子，將在國際反恐同日製成裝置藝術，傳達婚姻平權的訴求。

台灣伴侶權益推動聯盟於今年9月至明年4月展開島之旅，途中將藉由民主審議工作坊、座談、平權筷炒店、友善店家串連，以及收集明信片與代表平權的筷子等活動，集結各地的彩虹力量，藉此串連在地組織與響應婚姻平權運動的個人。

伴侶盟理事長許秀雯表示，希望透過環島將伴侶盟長年運動累積的能量帶到地方，與在地組織串連，以公民審議方式盤點在地同志相關議題，藉此掌握地方政治情勢，並整合意見與凝聚共識，發展出可行的行動方案，作為在地運動推進的基礎，也因應法務部即將推出的同性伴侶法，闡明婚姻平權與其不同之處，並呼籲支持者持續監督。

今年環島主題「彩虹環島，平權筷來」，伴侶盟表示，筷子是台灣人每天吃飯都會用到的工具，和家庭緊密相連，象徵每個人最基本的需求，一雙筷子排列起來正好是「等號」，代表追求平權的決心。

伴侶盟指出，希望向支持「平等成家」的朋友募集一雙筷子，大家可將平常使用的筷子洗乾淨，寫上名字或標記符號，寄到伴侶盟辦公室 (116 台北市文山區景福街188號)，也可以帶著筷子到「平權筷炒店」，伴侶盟將於明年5月17日國際反恐同日，將這些筷子製作成裝置藝術，傳達各地公民要求婚姻平權與平等成家的呼聲。1050919

(中央社)