艾美獎登場 權力遊戲有望成最大贏家
一年一度艾美獎頒獎典禮今天在洛杉磯登場，奇幻史詩巨作「冰與火之歌：權力遊戲」有望拿下多個獎項，成為艾美獎史上最成功的戲劇節目。
美國有線頻道HBO推出的「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones），上週已在主要頒發給幕後工作人員的創意藝術艾美獎（Creative Arts Emmys）拿下9個獎項，該劇播出至今已累積35座艾美獎（Emmy Awards），比任何戲劇類影集都要多。
專家預測，「權力遊戲」今天將超越長壽喜劇「歡樂一家親」（Frasier）的37座艾美獎獎項成績。
典禮前，好萊塢明星為了紅毯盛裝打扮，但在紐約發生爆炸後，頒獎場地周圍維安也升級。
澳洲娛樂新聞網站News.com.au引述美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，在洛杉磯市中心舉行的艾美獎頒獎典禮周遭加強警力，警察會「打開後車廂，並用車底檢查鏡徹底檢查每輛車子」。
超模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）、電視劇「摩登家庭」（Modern Family）女星莎拉海蘭（Sarah Hyland）、電視節目「決戰時裝伸展台」（Project Runway）主持人海蒂克隆（Heidi Klum）和「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）女星艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）相繼亮相，為紅毯增添不少看頭。
以「副人之仁」（Veep）入圍喜劇類最佳女主角獎的茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）身穿一襲露背蕾絲黑色長裙，端莊典雅。
「醜聞風暴」（Scandal）的凱莉華盛頓（Kerry Washington）也選擇黑色禮服，加上一頭蓬鬆長髮，野性中不失莊重。
「反恐危機」（Homeland）女星克萊兒丹妮絲（Claire Danes）則選擇一襲金光閃閃禮服，美背剪裁令人驚豔。
「美國恐怖故事」（American Horror Story）的莎拉寶森（Sarah Paulson）一襲綠色深V禮服，同樣讓人眼睛一亮。
克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）選穿一襲春天氣息濃厚的禮服，搭配及肩金髮，大方活潑。（譯者：中央社陳昱婷）1050919
(中央社)
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