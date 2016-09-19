即時更新！艾美獎得獎名單

艾美獎於台灣時間19日上午進行頒獎典禮。（圖／翻攝艾美獎官網）

雷米馬利克以《駭客軍團》拿下今年艾美獎劇情類最佳男主角。（圖／達志影像）

梅姬史密斯奪下今年艾美獎劇情類女配角，打敗《冰與火》兩大勁敵。（圖／達志影像）

第68屆艾美獎頒獎典禮於台灣時間19日上午登場，今年以23項提名入圍的《冰與火之歌：權力遊戲》被看好依舊能成為大贏家，在片中飾演「珊莎」的蘇菲特納（Sophie Turner）更以一身透視裝辣翻全場；而目前頒獎典禮進行中，《中時電子報》也將即時更新得獎名單。

得獎名單如下:

劇情類最佳男主角：雷米馬利克／《駭客軍團》

劇情類最佳男配角：班曼德森／《血脈》

劇情類最佳女配角：梅姬史密斯／《唐頓莊園》

劇情類最佳導演：《冰與火之歌：權力遊戲》／Miguel Sapochnik

劇情類最佳編劇：《冰與火之歌：權力遊戲》／David Benioff、D.B. Weiss

喜劇類最佳導演：Jill Soloway／《透明家庭》

喜劇類最佳編劇：Aziz Ansari、 Alan Yang／《無為大師》

喜劇類最佳男配角：路易安德森／ 《小丑夢搖籃》

喜劇類最佳女配角：凱特麥金儂／《周六夜現場》

喜劇類最佳女主角：茱莉路易絲卓佛／《副人之仁》

喜劇類最佳男主角：傑佛瑞坦伯爾／《透明家庭》

最佳實境節目：《美國好聲音》

最佳限定劇／電視電影女配角：蕾吉娜金／《美國犯罪故事》

最佳限定劇／電視電影男配角：斯特林·K·布朗／《美國犯罪故事》

最佳限定劇／電視電影編劇：蘇珊娜拜爾／《夜班經理》

最佳限定劇／電視電影導演：D.V. DeVincentis／《美國犯罪故事》

最佳限定劇／電視電影男主角：寇特妮·B·萬斯／《美國犯罪故事》

最佳限定劇／電視電影女主角：莎拉保羅森／《美國犯罪故事》

最佳限定劇：The People v. O.J. Simpson《美國犯罪故事》

最佳電視電影：《新世紀福爾摩斯：地獄新娘》

最佳綜藝特輯編劇：帕頓奧斯瓦特／Talking for Clapping

最佳綜藝脫口秀：《約翰奧利佛之昔日新聞報報》

最佳綜藝特輯導演：《火爆浪子：現場》

(中時電子報)