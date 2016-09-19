多倫多慶教師節 資深教師獲表揚

駐多倫多台北經濟文化辦事處於當地時間17日舉行「僑務委員會2016年多倫多地區教師節資深教師表揚暨敬師餐會」。（駐多倫多台北經濟文化辦事處文化中心提供）中央社 105年9月19日

駐多倫多台北經濟文化辦事處文化中心於當地時間17日舉行「僑務委員會2016年多倫多地區教師節資深教師表揚暨敬師餐會」，當地20餘所中文學校計約140餘位華文教師及來賓出席。

駐多倫多台北經濟文化辦事處處長徐詠梅感謝教師辛勤培育華裔子弟及致力傳揚中華文化，也藉教師節向當地華文教師們表達最崇高的敬意。包括多倫多教育局教育委員李斯特（Ken Lister）及加東中文學校聯合會理事長施善美等均出席餐會。

當天獲表揚之資深僑校教師計有8位，獲頒發榮譽章及獎金。

今年餐會節目熱鬧精采，由2016年起進階為「海外華語文教師文化教學培訓─美加菁英班」之參訓教師團隊近20人呈現歡樂鈴鼓舞、舞獅表演及現場舞獅互動等，現場6尊獅頭其中的4尊是由參訓教師通力合作自製完成，每一尊獅頭色彩豐富，充分展現僑委會多年來致力傳承民俗文化之豐碩果實。1050919

(中央社)